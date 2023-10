Vos photos façon photos de classe américaines dans les 90's : une idée séduisante mais non dépourvue de risques

D’où viennent ces portraits aux looks tout droit sortis de séries télé américaines des années 90 envahissant les réseaux sociaux depuis début octobre ? Tendance à laquelle vous avez peut-être succombé. Elle vient d'Epik, une application mobile de photos dont la dernière fonctionnalité à la mode propose, à l’aide de l’intelligence artificielle, de générer des images inspirées des albums de promotion des étudiants américains, ces fameux "yearbooks" d’où son nom "AI Yearbook". Si ça amuse beaucoup d’internautes et d’influenceurs – l’application est parmi les plus téléchargées du moment – son usage pose question.

Imaginez-vous avec une coupe de cheveux, une tenue, des accessoires et même une pose permettant de vous fondre à merveille dans le générique de Beverly Hills 90210 (l’original pas le remake). Voilà à quoi vous ressembleriez si vous succombiez à la tendance Yearbook. Comment ça marche ? Vous fournissez à l’application 8 à 12 selfies, vous laissez mijoter 2 à 24h (selon ce que vous payez) et vous obtenez 60 portraits de vous en mode 90’s générés par une intelligence artificielle et accompagnés d’une vidéo à partager sur les réseaux sociaux. Ok, il peut y avoir des ratés : une nouvelle dentition, des boucles d’oreilles greffées aux cheveux mais dans l’ensemble, comme souvent avec les récentes IA génératives, c’est assez bluffant.

Tout ça à quel prix ? Au sens propre, au prix de quelques euros. Epik, disponible sur iOS et Android, peut être téléchargée gratuitement mais certaines options comme "AI Yearbook" sont payantes. Selon votre degré de patience vous devrez débourser 6,99 euros pour avoir vos clichés en 2h ou 3,99 euros pour un temps de traitement de 24h. Multipliez ces montants par les dizaines de millions de téléchargements et vous constaterez que SNOW Corporation, l’entreprise coréenne qui détient l’application, a trouvé sa poule aux œufs d’or.