Vos pass pour le Dinant Jazz Festival, du 28 au 30/07

Pour sa 21ième édition le Dinant Jazz Festival 2023 se déroulera comme à son habitude le denier week-end de juillet, du 28 au 30 juillet. La ville de Dinant aura l’occasion de swinguer sur la note bleue avec sa dose de spontanéité, d’inattendu, d’imprévu et de surprise. La programmation a été préparée avec Grégoire Maret, artiste mouscronnois expatrié à New-York et parrain de cette édition.

Le festival belge revient donc pour sa 21e édition avec une affiche aussi belge qu’internationale: Fabrice Alleman, Eric Harland, Lizzy Wright, ... C’est le saxophoniste Stéphane Mercier, fils de Jacques, qui ouvrira cette série de concerts.

Amateurs ou passionnés de jazz, La Première vous offre vos pass 3 jours pour ce festival.

