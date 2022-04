Vos Pass pour le Brussels Short Festival

Le Brussels Short Film Festival (BSFF) est de retour du 20 au 30 avril 2022 pour une 25ème édition qui s’annonce festive !

Avec 3 compétitions (Nationale, Internationale et Next Generation), 60 programmes, 350 films, 80 séances et bien d'autres événements.

Où ? Dans divers cinémas de le Région bruxelloise et au Mont des Arts.

La Première vous offre des Pass pour 2 personnes pour accèder à tout (y compris soirée d'ouverture et de clôture et la Nuit du Court).

