Vos Pass pour la Museum Night Fever à Bruxelles le 21/10

Faut-il encore présenter la Musée Night Fever ? La célèbre nuit des musées embrase 33 musées bruxellois. Des artistes émergeants y proposent chaque année un nouveau regard sur les collections permanentes et les expos les plus actuelles des musées en impliquant un public toujours plus enthousiaste.

La prochaine aura lieu le samedi 21 octobre de 19h à 1h00. Le programme complet se trouve ICI

La Première vous offre des Pass pour 2 personnes (sans les after party). Intéressé et libre pour vivre cette nuit culturelle ? Tentez votre chance de le remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.