Vos Pass pour des visites au BANAD Festival

Le Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival est un événement exceptionnel mettant en valeur le patrimoine Art nouveau et Art déco en Région de Bruxelles-Capitale. Il se tient chaque année durant les week-ends de mars.

Au programme : des visites guidées d'intérieurs Art nouveau et Art déco habituellement fermés au public : parcours (en extérieur) guidés, concerts, conférences, événements, activités pour les familles ou les écoles, ...

Où? Dans divers lieux bruxellois.

Quand ? Du 11 au 26 mars 2023

La Première vous offre des Pass pour 8 visites d'intérieurs (sur réservation avant le 7 février - si possible - et selon les places disponibles).

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les rempoter en remplissant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[Les gagnants recevront des codes d'accès et la procédure pour s'inscrire sur le site du BANAD afin de réserver leurs visites, si possible avant le public. UN code par personne et NE pouvant PAS être partagé]