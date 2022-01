Vos Pass pour 4 spectacles au KICKS!

Du 8 février au 26 mars, L’Ancre vous donne rendez-vous pour la 8e édition du Festival KICKS ! / Regard(s) sur la jeunesse ! Une biennale destinée aux adultes et ados pour questionner la jeunesse, ses envies, ses peurs, tout en l’encourageant à porter un regard sur le monde !

►►Plus d'infos dans l'article ici.

La Première vous offre des PASS pour 4 spectacles (pour 2 persones)au choix parmi la liste ci-dessous :

• J’abandonne une partie de moi que j’adapte : 9/02 – Centre de délassement de Marcinelle

• Skrik : 11/02 – L’Ancre

• En finir avec Eddy Bellegueule : 25/02 – Centre de délassement de Marcinelle

• On sait pas ce qu’on va faire mais on va le faire : 5/03 - L'Ancre

• Going Home : 10/03 - Centre de délassement de Marcinelle

• Extrême Malecane : 16/03 – L’Ancre

• Points de rupture : 25/03 – Charleroi danse

(possibilité toutefois de choisir une autre date que celles proposées sous réserve de places disponibles)

Intéressé et libre ? Tnetez votre chance de les remporter en complétant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[Concours et événement sous réserve des mesures sanitaires en vigueur]