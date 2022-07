Vos opinions écologiques pourraient être influencées par celles de votre moitié.

Publiée dans le Journal of Environmental Psychology, la recherche a été réalisée auprès de 758 couples par une équipe de chercheurs de la prestigieuse université de Yale, aux États-Unis. "Jusqu'à présent, la dynamique des conversations sur le changement climatique dans les relations amoureuses et la manière dont les convictions d'un partenaire peuvent influencer l'autre ont été peu analysées. Nous voulions savoir si les couples pouvaient soutenir davantage les politiques et les comportements favorables au climat en multipliant les conversations sur le sujet", explique dans un communiqué Matthew Goldberg, chercheur associé au Yale Program on Climate Change Communication de la Yale School of the Environment et auteur principal de l'étude.

Les auteurs de l'étude en constaté que les partenaires pouvaient s'influencer mutuellement à travers leurs conversations.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs se sont focalisés sur la manière dont chacun comprenait les idées de l'autre et dans quelle mesure les partenaires étaient d'accord sur les croyances et les comportements en matière de changement climatique.

Chaque participant a été invité à répondre individuellement à des questions relatives à leur engagement et leur opinion écologiques. Par exemple : "Êtes-vous préoccupé par le changement climatique ?" "Faites-vous des dons aux associations ?", "À quelle fréquence publiez-vous des informations en lien avec le changement climatique sur les réseaux sociaux ?" Les participants ont également été invités à essayer de deviner les réponses de leur moitié.