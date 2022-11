Vos marchés de Noël en province de Liège

Du 9 au 11 décembre

Les lutins Heart’s Angels présentent le Noël au Château d'Aigremont. 57 exposants en tout genre (bijoux, peinture sur plexi, couture, vêtements, accessoires pour bébé et enfants, etc). Vous pourrez également déguster un bon repas, du vin chaud, de la soupe, des gourmandises,. . tout en admirant la magnifique décoration de Noël du château. Vendredi de 18 h à 22 h, samedi de 10 h à 22 h et dimanche 11 décembre de 10 h à 19 h. Infos www.heartsangels.be/

Au Centre culturel de Seraing ils seront 27 artisans à vous proposer leurs idées caceaux (illustration, vitrail, céramiques, accessoires en tissus, bijoux, sculpture, pâtisserie, créactions récup, peintures..). Des objets uniques fabriqués localement par des créateurs passionnés… Certains artistes travailleront en direct pour vous montrer leur savoir-faire, d’autres vous proposeront des ateliers ! Et encore et toujours un concert en inauguration ! Vendredi de 18 h à 22 h, samedi de 16 h à20 h et diamnche 11 décembre de 14 h à 19 h.

Deuxième édition du "Village de Noël" à l'Espace Sports de Fléron durant 3 jours de 17 h à minuit ! 15 exposants.

Du 8 au 11 décembre, rendez-vous au 29ème Village de Noël de Waremme, événement incontournable pour toutes et tous organisé par le Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye au cœur du Centre-ville illuminé. Une trentaine d’exposants et artisans vous accueilleront dans les chalets installés Place du Roi Albert Ier dans une ambiance festive et conviviale et vous présenteront une large gamme de dégustations gourmandes.

Cette année, le syndicat d'initaiative a décidé d’innover et de mettre à l’honneur les artisans, créateurs et producteurs locaux. Dès lors, un Marché artisanal sera organisé le dimanche 11 décembre de 10 à 18h, en la Salle du Métropole, avenue Reine Astrid. www.sihwaremme.be

Marché de Noël couvert et chauffé au Cercle Saint-Lambert de Mons-lez-Liège. Vous pourrez trouver des décorations et cadeaux de Noël dans une ambiance conviviale. Bar intérieur et extérieur (couvert), dégustation de tartiflette, saumon fumé, foie gras, vins d'Alsace...

Les 10 et 11 décembre de 12 h à 20 h, rendez-vous à la Buvett et Manège Isacin rue Fecher à Villers-aux-Tours. 18 artisans, présence du Père Noel, petite restauration.

L'école libre de Hamoir organise son troisième marché artisanal de Noël ce vendredi 9 décembre de 18h30 à 23H30. 20 exposants.

Le plus ancien marché de Noël de l’Eurégio occupe comme chaque année une place bien située et facilement accessible au centre-ville d’Eupen. Des centaines de milliers de lumières, une ambiance particulière, des chalets de dégustation, des senteurs tentantes enchantent les visiteurs du marché de Noël. De plus des instants musicaux et artistiques ainsi qu’une offre culinaire très variée ont de quoi susciter l’admiration et la joie des visiteurs. Un autre événement majeur, à côté des offres artistiques et culinaires des septante chalets décorés avec amour, est immanquablement la visite en calèche du grand Saint-Nicolas qui année pour année gratifie les enfants d’un large sourire.

L’abondante offre en objets divers des exposants comporte des décorations de Noël, des bijoux, des crèches, des délicatesses régionales, des vêtements pour l’hiver, des objets en verre et en céramique ainsi que des produits durables et bien d’autres choses. 700 exposants ! Vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 21 H. Infos http://www.eupenlives.be

Superbe petit marché de Noël au milieu des ruines d'une ancienne église du Xiième siècle décorées pour l'occasion. (Ruines couvertes), c'est à Lincent ce samedi à partir de 16 h

Ambiance de Noël, musique, bar et petite restauration durant tout le marché. 25 exposants.



Si vous êtes à la recherche d’un petit marché de Noël, où l’art et les créateurs sont mis à l’honneur, rendez-vous le dimanche 11 décembre de 10 h à 17h à l'Aquilone Boulevard Saucy à Liège.

Gastronomie, produits de bouche, vins, bières, spiritueux.. bienvenue au marché de Noël de Sprimont, rue de l'Hôtel de Ville du 9 au 11 décembre de 11 h à minuit. Animations musicales, chapiteau prévu pour les éventuelles intempéries, venez découvrir nos différents exposants qui vous ont préparé de nombreuses surprises à déguster tout au long du week-end !

Marché de Noël à Andrimont ce 9 decembre de 15h30 à 22h30. Plus de 40 exposants, artisans, créateurs, démos, spectacle, fête foraine et restauration. Ambiance musicale assurée. Entrée gratuite.

Présence de Père Noël vers 18h00. Cadeaux à mettre sous votre sapin: bougies, articles de mode, jouets, déco boiserie, broderie, couture, bijoux,. .

Les Sept Nains Baelen Membach vous invitent le samedi 10 décembre de 16h à 21h et le dimanche 11 décembre de 11h à 16h à l'occasion de leur marché de Noël.

Le père Noël sera présent le samedi à partir de 17h et le dimanche à partir de 13h afin de distribuer une petite surprise aux enfants.

Marché de Noël de l'école Saint-Louis de Huy, le dimanche 11 décembre dès 14h00, marché d'artisans et créateurs, chorale des enfants, animations et restauration.