Vos marchés de Noël en province de Hainaut

Les 26 et 27 novembre

Dans le cadre bucolique de la ferme de Martinrou, à Fleurus, vous pourrez admirer plus de 40 véritables artisans au travail. Ils vous feront découvrir leurs dernières créations dans le domaine tel que le bois, les bijoux, le fer, le verre, etc... petite restauration et dégustation de bières artisanales. Entrée gratuite. Samedi 26 novembre de 13 h à 19 h et dimanche 27 novembre de 10 h à 18 h.

L'asbl '"Le Bonheur des Mioches" organise son marché "Accueillons Noël" au profit des enfants malades. Ce sera au Foyer Saint-Brice, rue Chauchoir à Welz-Velvain, un village du Parc naturel des Plaines de l'Escaut, situé à cinq kilomètres au sud de la ville de Tournai.

Une cinquantaine d'exposants seront présents et proposeront des créations en tissus, diverses décorations de Noël, des articles pour bébé, des patisseries, chocolats, liqueurs et autres gourmandises ! Samedi de 13 h à 20 h et dimanche de 10 h à 18 h.

Troisième édition de "Chièvres en Hiver" ces 26 et 27 novembre. Un marché de Noël rassemblera 25 exposants sur la Grand-Place, de 14 h à 22 h le samedi et de 11 h à 18 h30 le dimanche.

Samedi à partir de 11 h et dimanche de 10 h à 18 h, l'asbl "Un Geste, un Sourire" propose son marché artisanal festif en la salle Le Foyer à Gilly. Pour les plus petits, visite de Saint Nicolas, grimage et distribution de friandises. Pour les plus grands, bar avec différentes bières de Noël et petite restauration seront de la partie.

Différents artisans vous proposeront leurs créations sur le thème de Noël chez "Osons prendre du Temps pour Soi" à Fontaine- l'Eveque. Gravures sur verre, bougies et fondants faits mains, bijoux en pierres semi- précieuses et Miyuki,

décorations de Noël et objets en bois. Les samedi 26 et dimanche 27 novembre Père Noël sera présent les deux jours de 14h à 17h pour recueillir les lettres des enfants. Samedi: animation sur les livres magiques qui se déploient pour raconter une histoire. Dimanche lecture d’un conte de Noël.

En la salle Motte rue de Jolimont à La Hestre, ils seront 20 exposants qui vous proposeront leurs créations de Noël du 25 au 27 novembre.

L'ASBL "les Amis du 6 Décembre" organise le 8ième Marché de l'Avent Noël samedi de 12 h à 22 h à Hoves. Vous pourrez vous imprégner de l'ambiance de Noël. Plus de 30 artisans de bouche et autres seront présents (miel, chocolat, olives, boulanger, bière artisanale, bijoux, jouets en bois, céramique, poupées.........). A partir de 19H30, arrivée d'une cinquantaine de tracteurs décorés....Restauration, vin chaud, potage et bières de Noël. Grange chauffée.

Bougnies organise son 7eme marché de Noël au profit des enfants ce dimanche 27 novembre à partir de 10 h.

Deco de Noël nouvelle ou ancienne, artisanat, bijoux, artisans de bouche.. Rendez-vous Place de Bougnies rue du peuple.

Samedi, de 10 h à 20, le Comité de quartier de Docherie à Marchienne-au-Pont vous convie à son marché en la salle des Fêtes. Une trentaine d'exposants annoncés.

Marché de Noël à Hoves ce 26 novembre avec une première dans le village : une parade de tracteurs illuminés. Ils sillonneront les villages avoisinants. Départ le samedi à 18h à la rue de Graty.