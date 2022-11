Vos marchés de Noël en province de Brabant wallon

Les 15, 16, 17 et 18 décembre

Le Marché de Noël de Villers-la-Ville aura lieu ce dimanche 18 décembre de 10 à 18h à Rigenée.

Sur place vous découvrirez de nombreux exposants dans une ambiance chaleureuse aux senteurs de vin chaud et de cougnous.

Ce marché réunira de l’artisanat, des poteries, des bijoux et des produits de bouche, sous un chapiteau chauffé !

Adresse : Rue du Châtelet 1 à Rigenée.

Les fééries de Bourgeois c’est un village de Noël dans une atmosphère familiale et bon enfant.

Pour cette troisième édition, une trentaine de chalets tenus par des artisans ou restaurateurs locaux vous attendent sur la Place Cardinal Mercier à Rixensart le week-end du 16, 17, 18 décembre. Venez vous immerger dans une ambiance villageoise au cadre plein de charme en compagnie de vos amis, voisins et de votre famille. Une scène accueillera concerts, chorales et d’autres activités et animations pour petits et grands vous seront proposés tout au long du week-end. De 12 h à 23 h 30.

Ces 17 et 18 décembre , dans une ambiance festive et convivial se tenant dans le hall communal d'Orp-le-Grand de nombreux artisans vous attendent pour vous proposer leurs magnifiques créations. Vaste parking attenant au hall, petite restauration et bière spéciale. Samedi de 13 h à 21 h et dimanche de 10 h à 18 h.

Marché de Noël au Moulin d'Arenberg à Rebecq-Rognon ce 17 décembre de 14 h à 18 h. Village de chalets des associations et commerçants de Rebcik. Vendredi de 16 h à minuit, samedi dès 13 H et dimanche de 11 h à 18 h. Infos https://www.rebecqculture.be

Ce 17 décembre de 12 h à 18 h l'école La Source de Rixensart vous accueille à son marché de Noël et des artisans.

Au programme : dégustation de vin chaud, de chocolat chaud, bières de Noël, tarte Al djote, crêpes...

Chorale de Noël.