Vos marchés de Noël bruxellois commune par commune

Watermael-Boisfort

Du 15 au 18 décembre découvrez le marché de Noël place Wiener

Uccle

Le marché de Noël des créateurs aura lieu à l'USINE ces 3 et 4 décembre. Vous découvrirez le travail d'artistes, artisans.es, créateurs.rices.

Il y aura notamment de la céramique, des bijoux, de l'illustration, de la vannerie, des créations textiles, des bougies, des parfums, ou encore des savons artisanaux.

Pour les heures d'ouvertures: le samedi de11h à 19h et le dimanche de 11h à 18h.

Ixelles

Le grand marché de Noël créatif et durable de l'asbl Fais-le toi-même sera présent durant deux week-ends, du 1er au 4 décembre et du 8 au 12, à la Quincaillerie. Plus de 60 artisan.e.s, créateur.trices, asbl, projets durables et initiatives citoyennes vous proposent des cadeaux créatifs et durables.

Le 1er décembre, soirée d'inauguration avec au programme vin chaud et karaoké.

Concernant les heures d'ouvertures, le jeudi 01 décembre : 15h - 22H, le vendredi 02 décembre : 12h - 20h, le samedi 03 décembre : 12h - 20h, le dimanche 04 décembre : 12h - 18h, le jeudi 08 décembre : 15h - 22h, le vendredi 09 décembre : 12h - 20h, le samedi 10 décembre : 12h - 20h et le dimanche 11 décembre : 12h - 18h

Saint-Gilles

Le marché de Noël de la tricoterie revient du 11 au 18 décembre rue Verhaegen.

Les jeudi 9 et 15 décembre et les samedis et dimanche 10,11 et 17,18 décembre aura lieu la 2eme édition du Marché de Noel " L'Hiver des Glacières " à l'espace Les Glacières.

Bruxelles

C'est le retour du traditionnel "Plaisir d'hiver" du 25 novembre au 1er janvier au cœur de Bruxelles. Une multitude d'activités sont prévues dont un spectacle son et lumière Grand-Place. Pour l'admirer, rendez-vous du 25 novembre 2022 au 1er janvier 2023 à la Grand-Place de Bruxelles. Du lundi au jeudi le spectacle à lieu toutes les heures de 17h à 22h, du vendredi au dimanche, toutes les 30 minutes de 17h à 22h. Attention pas de spectacle les samedis 24 et 31 décambre.

Deuxième arrêt pour le "Winter Pop" du 9 au 11 décembre au square Ambiorix. Au programme: Une foule d’animations ludiques et créatives pour tous les publics seront proposées comme des concerts, fanfares, danses, chorales, projections de courts-métrages, initiations diverses, spectacles de théâtre et de feu, déambulations festives, grimages, stands associatifs, etc.”

Enfin du 2 au 8 décembre découvrez le "Wonder Woods" au bois de la Cambre. Un marché féérique avec au programme patinoire, musique, promenades à pieds ou en cuistax.