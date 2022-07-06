Ваші гривні тепер на бельгійських рахунках | Vos hryvnias sur vos comptes belges

За останні два місяці кількість банківських рахунків, відкритих українськими які вимушено покинули свої домівки, в Бельгії, зросла вдвічі.



З початку російського вторгнення в Україну українці в Бельгії відкрили 23 309 банківських рахунків. Саме Febelfin, федерація фінансового сектору, висуває цю цифру, яка подвоїлася з травня.



Українцям у Бельгії пропонується базова банківська послуга. Це дозволяє їм відкривати поточний рахунок за допомогою дебетової картки та виконувати основні операції. Наявність банківського рахунку в Бельгії дає можливість, зокрема, отримувати зарплату або соціальні виплати. Це просто полегшує участь у житті суспільства.



З 1 червня українці які прибули до Бельгії з початком війни також можуть покласти свої гривні, українську валюту, на рахунок у бельгійському банку. У касах бельгійських банків уже проведено майже 500 таких операцій на суму 111 931 євро (3 730 900 гривень).