Ваші гривні тепер на бельгійських рахунках | Vos hryvnias sur vos comptes belges

За останні два місяці кількість банківських рахунків, відкритих українськими які вимушено покинули свої домівки, в Бельгії, зросла вдвічі.
З початку російського вторгнення в Україну українці в Бельгії відкрили 23 309 банківських рахунків. Саме Febelfin, федерація фінансового сектору, висуває цю цифру, яка подвоїлася з травня.
Українцям у Бельгії пропонується базова банківська послуга. Це дозволяє їм відкривати поточний рахунок за допомогою дебетової картки та виконувати основні операції. Наявність банківського рахунку в Бельгії дає можливість, зокрема, отримувати зарплату або соціальні виплати. Це просто полегшує участь у житті суспільства.
З 1 червня українці які прибули до Бельгії з початком війни також можуть покласти свої гривні, українську валюту, на рахунок у бельгійському банку. У касах бельгійських банків уже проведено майже 500 таких операцій на суму 111 931 євро (3 730 900 гривень).
За останні два місяці кількість банківських рахунків, відкритих українськими які вимушено покинули свої домівки, в Бельгії, зросла вдвічі.
Ces deux derniers mois, le nombre de comptes bancaires ouverts par des réfugiés ukrainiens en Belgique a doublé.
Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, 23 309 comptes bancaires ont été ouverts par des Ukrainiens et Ukrainiennes vivant en Belgique. C’est la Febelfin, la fédération du secteur financier, qui avance ce chiffre qui a doublé depuis le mois de mai.
Le service bancaire de base est offert aux Ukrainiens réfugiés en Belgique. Ce qui leur permet d'ouvrir un compte courant avec une carte de débit et d'effectuer des opérations basiques. Disposer d'un compte bancaire en Belgique permet notamment de recevoir un salaire ou des prestations sociales. Il permet tout simplement de participer plus facilement à la société.
Depuis le 1er juin, les Ukrainiens peuvent aussi déposer leurs hryvnias, la devise nationale, sur leur compte en banque belge. Près de 500 transactions de ce type ont déjà été effectuées aux guichets des banques belges, pour un montant de 111 931 euros (3 730 900 hryvnias).