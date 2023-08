Vos entrées pour une Grande Lecture à l'Intime Festival

Festival littéraire, voire même pluri-disciplinaire, l’Intime festival est créé en 2013, par Benoît Poelvoorde, au Théâtre de Namur. Salué pour sa qualité et son accessibilité, le festival est devenu une référence dans le milieu littéraire francophone. Trois jours le rendez-vous des littératures d’aujourd’hui, révélant les jeunes écrivains, saluant les grands auteurs, en questionnant le monde à travers l’exercice délicat de la lecture, portés par des comédiens et des comédiennes de talent.

Le chapitre 11 du festival se déroulera les 18, 19 et 20 août 2023.

"Le roitelet" de Jean-François Beauchemin lu par Laurent Capelluto, le vendredi 18 août 20h30

"Ce que Majella n’aimait pas" de Michelle Gallen lu par Claire Bodson, le samedi 19 août à 12h !

"Les enfants endormis" de Anthony Passeron lu par Marianne Denicourt et Jules Churin, le samedi 19 août 20h15

