Vos entrées pour une Grande Lecture à l'Intime Festival

La 10ème édition - Chapitre X - de l'Intime Festival se tiendra du 19 au 21 août au Théâtre de Namur et permettra toujours un partage autour de la littérature, des grandes lectures, des entretiens avec les auteurs.

Parmi les lecteurs de cette année, vous pourrez retourver Emmanuelle Devos, Edouard Baer, Yannick Renier,... Ou des rencontres avec des auteurs tels que Stefan Hertmans, Stefan Liberski, Lucas Belvaux,...

Plus d'infos dans l'article ici.

La Première vous offre 2 places pour une Grande Lecture parmi :

Intéressé.e et libre ? Tentez votre chance de remporter vos places via le formulaire ci-dessous, en précisant votre choix et en répondant à la question.