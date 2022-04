Vos entrées pour une des Nocturnes des musées bruxellois

Les Nocturnes reviennent en ce printemps 2022. Pour vous ouvrir les yeux sur les trésors des musées et centres d’art bruxellois.

Quand ? Tous les jeudis soir du 21 avril au 9 juin, de 17h à 22h !

Découvrez les expositions du moment et les collections grâce à des visites guidées, un accès aux coulisses et réserves ou des ateliers artistiques sur mesure. Une visite libre est possible aussi, soit sur réservation soit le soir-même sur place. Les Nocturnes s'organisent toujours par quartier.

►► Tout le programme ici.

La Première vous offre des accès pour 2 personnes, pour un jeudi au choix.

Intéressé ? Tentez votre chance de les remporter en remplissant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.