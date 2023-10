Vos entrées pour un spectacle au Festival du Rire de Liège

Avec la collaboration de 14 salles de spectacles liégeoises, le Festival International du Rire de Liège (ex- Voo Rire) accueille tous les ans plusieurs dizaines d’humoristes. Des vedettes internationales aux artistes débutants en passant par ceux de la Nouvelle Scène, notre festival met tous les talents et tous les styles d'humour à l’honneur. L'édition 2023 aura lieu du 17 au 25 octobre.

La Première vous offre des places pur un spectacle au choix parmi la liste ci-dessous :

Les DEMENAGEURS (le groupe de chanteurs pour enfants) au Trocadéro de Liège, samedi 21 octobre (heure à confirmer, 14h ou 16h) (le groupe de chanteurs pour enfants) au Trocadéro de Liège,(heure à confirmer, 14h ou 16h)

à la Cité Miroir, samedi 21 octobre 20h Après son podcast sur La Première, BART VAN LOO "Les Téméraires" : un mélange d'humour et d'érudition

MICHEL BOUJENAH "Adieu les magnifiques" au Trocadéro de Liège, lundi 23 octobre 20h de Liège,

