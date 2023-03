Vos entrées pour un film au Festival IMAGéSANTé à Liège

En quatorze éditions, le Festival Imagésanté est devenu une référence en matière de festival consacré à la santé. Son objectif est de promouvoir la santé par le biais de l’image, au travers principalement d’un Festival du cinéma documentaire, ancré dans la cité de Liège, mais aussi d'opération chirugicale en direct par vidéo, des conférences,... pour le public ou, parfois exclusivement pour des étudiants.

L'édition 2023 se déroulera du 27 mars au 1er avril. La Première vous offre des places pour un film parmi les propositions ci-dessous :

le film d'ouverture "Pénélope mon amour" + réception après , le lundi 27 mars 20h au Cinéma Le Parc (Liège) , le(Liège)

mardi 28 mars, 20h au Cinéma Sauvenière (Liège) e film "Révolution SIDA" (hors compétition), le(Liège)

le film de clôture (lauréat de la comptétition lors du Festival), le samedi 1er avril 19h à la Cité Miroir (Liège)

