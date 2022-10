Vos entrées pour un concert au Festival des Libertés

le Festival des Libertés appelle cette année à “Déchaîner les liens” !

Débats, expositions, concerts, documentaires, théâtre... Bruxelles Laïque s’installe au Théâtre National Wallonie-Bruxelles du 13 au 22 octobre 2022 pour réveiller les neurones, lever les poings, faire vibrer les oreilles et danser les corps, dans un mélange festif et engagé : le Festival des Libertés est de retour !

La Première vous offre des places debout pour 2 personnes soit :

JUICY ORCHESTRA le jeudi 13 octobre 21h

YOUSSOU N'DOUR le dimanche 16 octobre 20h30

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les repomporter via le formulaire ci-dessous en mentionnant votre choix et en répondant à la question.

[ Les gagnants seront prévenus personnelement; leurs noms figurera sur une liste à l'accueil où ils devront se présenter 20 à 30 min avant le début du concert pour retirer leurs places.]