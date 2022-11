Vos entrées pour The Cure au Sportpaleis

Ce lundi 21 novembre sur Classic 21, remportez vos places pour aller voir le concert du groupe de Robert Smith ce 23 novembre au Sportpaleis d’Anvers !

The Cure annonce une tournée européenne de 44 concerts donnés dans 22 pays avec un nouvel album de 67 minutes et un show de 135 minutes !

C’est en 1980, avec le titre "A Forest", que Robert Smith et son groupe The Cure se font internationalement connaître. Le groupe devient le symbole de la new wave mais parvient à se renouveler au fil des ans. Des groupes tels qu’Interpol, Editors ou encore The Smashing Pumpkins citent The Cure comme une grande source d’inspiration. Des titres tels que "Boys Don’t Cry", "Close To Me", "Friday I’m in Love" font partie du patrimoine mondial de la musique et figurent en bonne place au Rock and Roll Hall of Fame dont la vitrine comprend de nombreux disques d’or et de platine.

The Cure a démarré sa tournée mondiale début octobre en Lettonie et a offert une belle surprise à ses fans : Robert Smith, le chanteur, a, d’une part, accueilli à nouveau sur scène son guitariste et claviériste Perry Bamonte et a, d’autre part, joué deux nouveaux titres ("Alone" et "Endsong"). Un troisième, " And Nothing Is Forever ", est apparu sur scène le 10 octobre à Stockholm et voici maintenant un quatrième titre dévoilé de la même manière, et qui se nomme " I Could Never Say Goodbye " :