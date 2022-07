Vos entrées pour Les Ardentes le dimanche 10/07

Le Festival Les Ardentes est de retour du 7 au 10 juillet 2022 à Liège. Les Ardentes est le nom d'un festival de musique qui se déroule début juillet à Liège. Au départ sous-titré électro-rock, le festival s'ouvre rapidement à toutes les musiques pop, rock, électroniques, chanson française mais aussi hip-hop et même jazz avant de devenir essentiellement un festival de Hip Hop et de musiques urbaines à partir de 2018.

A l'affiche de cette année : Stromae, ASAP Rocky, PNL, Orelsan, Damso, Ninho, Hatik, Bekar...

La Première vous offre des entrées pour 2 personnes pour le dimanche 10 juillet.

Intéressé.e et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.