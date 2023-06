Vos entrées pour Les Ardentes à Liège, les 6, 7, 8 ou 9 juillet

Le festival Les Ardentes débute en 2006 par des passionnés, pour des passionnés. Depuis quelques années, le meilleur de la scène urbaine francophone et internationale est rassemblée dans un même festival emblématiques à Liège.

L'édition 2023 aura lieu du 6 au 9 Juillet 2023 sur le nouveau site, inauguré d'ailleurs en 2022, situé Rue de l'Arbre Courte-Joie à Rocourt (Liège)

Parmi les artistes présent cette année, retrouvez notamment : Aya Nakamura, BB Jacques, Caballero&Jeanjass, Favé, Green Montana, Booba, Benjamin Epps, Dj Snake, Dinos, Franglish, Gazo, Hamza, Jaffa, Josman, Kendrick Lamar, Life on Venus, Lord Gasmique, Maka, Mademoiselle Lou, Naza, Rori, Théodore, Travis Scott ... ►►Tous les artistes ICI

La Première vous offre des entrées, pour 2 personnes, pour un jour au choix :

le jeudi 6 juillet ,

, le vendredi 7 juillet

le samedi 8 juillet

le dimanche 9 juillet

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous en mentionnant votre choix et en répondant à la question.