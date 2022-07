Vos entrées pour le Gouvy Jazz le 5 & le 6 août

Doyen des festivals en Belgique, Gouvy Jazz& Blues est un festival qui ne cesse de vous étonner avec une liste impressionnante de musicien(ne)s de réputation mondiale. En présentant du jazz accessible à tous et du blues de qualité, les nombreux habitués savent pourquoi "Gouvy is groovy". Les spectacles se déroulent dans le parc boisé et dans la grange aménagée de la ferme Madelonne.

Le vendredi et le samedi sont consacrés au jazz et le dimanche au blues.

Où? A la Ferme de la Madelonne.

La Première vous offre des entrées pour le vendredi 5 ou le samedi 6 août.

