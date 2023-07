Vos entrées pour le Gouvy Jazz le 4 & le 5 août

Doyen des festivals en Belgique, Gouvy Jazz& Blues est un festival un festival unique en Belgique, bien en dehors des sentiers battus, et pouvant se targuer d'accueillir de grandes pointures mondiales en conjuguant encore tranquillité et musique de qualité. Les spectacles se déroulent dans le parc boisé et dans la grange aménagée de la ferme Madelonne. Pour cette année encore, les organisateurs ont mis mis toute leur expérience pour vous préparer une affiche digne du plus géant des petits festivals…Toujours vivant-toujours debout pour vous faire rêver dans notre paradis musical.

Où? A la Ferme de la Madelonne.

La 43e édition se déroulera du 4 au 6 août 2023. Plus d'infos dans l'article en homepage ici.

La Première vous offre des places, au choix, pour le vendredi 4 ou le samedi 5 août.

Intéressé et libre ? Remplissez vite le formulaire ci-dessous en mentionnant votre choix pour tenter de les remporter...