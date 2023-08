Vos entrées pour le Gaume Jazz du 11 au 13/08

Le Gaume Jazz Festival, c’est 3 jours de fête musicale dans l’espace bucolique et verdoyant du Centre Culturel et du parc du village de Rossignol (Tintigny). Au programme 24 concerts, sur 5 scènes ; 120 musiciens belges et étrangers.

Avec une diversité esthétique, du jazz classique (swing, be bop,…) aux musiques plus modernes ou métissées (funky, électro, jazz-rock, chanson jazzy, jazz-blues, fanfares…); des création mondiales, des projets originaux, ... Quand ? Du vendredi 11 au dimanche 13 août.

►►Plus d'infos dans l'article ICI

La Première vous offre, au choix, des PAss pour les 3 jours ou des entrées d'un jour au choix.

Intéressé ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous, en mentionnant votre choix et en répondant à la question.