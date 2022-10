Vos entrées pour la Nuit des Musées à Mons le 21/10

Évènement désormais incontournable du paysage culturel montois, la Nuit des musées revient à Mons le vendredi 21 octobre prochain ! Pour l’occasion, les musées et espaces d’exposition du centre-ville s’animent pour vous faire vivre des moments de découvertes uniques entre amis ou en famille.

10 lieux à (re)découvrir sous un nouveau jour (mais de nuit)

Déambulez dans le centre-ville montois et poussez les portes des 10 lieux qui seront accessibles de 19h à 1h du matin : Le BAM, le Musée du Doudou, la Beffroi, l’Artothèque, les Anciens Abattoirs, le Mons Memorial Museum, le Magasin de Papier, le Mundaneum, la Maison Losseau et le MUMONS.

On vous a concocté un programme ponctué de concerts live, de visites thématiques et sensorielles, d’animations, quiz, ateliers, danses, initiations, contes pour enfants, … Dans chaque lieu, la visite devient une expérience à vivre pour petits et grands ! Profitez de cette escapade nocturne hors du commun.

À 18h, un concert de Carillon donnera le LA de cette nouvelle édition.

Tout au long de la soirée, des bars et une petite restauration vous seront proposés dans certains lieux.

Le plan ainsi que le programme sont à votre disposition à VisitMons (Grand-Place), à l'accueil des musées participants et sur le site du Pôle muséal de Mons.

La Première vous offre des accès. Intéressé par vivre cette nuit inédite ?

Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.