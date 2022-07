Vos entrées pour l'expo "Portrait of a Lady" à la Villa Empain

La Fondation Boghossian présente Portrait of a Lady, une exposition qui questionne la place des femmes dans l’art. De la préhistoire à l’époque contemporaine, Portrait of a Lady réunit quatre-vingt-cinq œuvres d’artistes majeurs autour de ce motif récurrent et de ses variations.

L'exposition est à voir jusqu'au 4 septembre à la Villa Empain (Bruxelles), avec aussi en parallèle jusqu'au 21 août l'exposition sur Michel Polak " Technologique et métiers d'art, une architecture du merveilleux".

