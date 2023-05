Vos entrées pour l'expo d'Angel Vergara "Dans l'instant" au MACS

Intitulée Dans l’instant pour souligner la place centrale qu’y tient le temps, l’importante exposition monographique que le MACS consacre à Angel Vergara (né en Espagne en 1958, vit et travaille à Bruxelles) porte un regard sur une pratique artistique dont la singularité est de combiner d’une façon aussi étonnante que féconde la peinture au cinéma ou à la performance.

De ses premiers films Super 8 peints à ses récentes grandes toiles, en passant par ses nombreux Actes et Tableaux ou ses divers dispositifs vidéo montrant la peinture en cours de réalisation, c’est toujours " l’acte de peindre " qui demeure au cœur de cette démarche hors normes.

Véritable manifeste pour l’union de la peinture et de la vie, son œuvre témoigne d’un engagement tout à la fois poétique et politique pour la présence active et même activiste de l’artiste dans la société.

Derrière le pseudonyme de Straatman, choisi pour souligner son ancrage dans l’espace public, et sous un drap blanc en guise d’atelier portatif, Angel Vergara n’aura cessé de faire littéralement " descendre la peinture dans la rue ".

Si la fiction dans ses installations vivantes, sous la forme de cafés ou petits commerces réellement activés, en fait un héritier de Marcel Broodthaers et de sa critique des institutions, son usage combiné de la caméra et du pinceau, de la plaque de verre et de la toile, lui ont permis également d’accorder le geste au motif pictural " dans l’instant ". Parce qu’il demeure avant tout " peintre au travail ", Angel Vergara habite cet espace utopique d’un tableau en perpétuel devenir dont il ne cesse de retarder l’achèvement et de nous promettre l’apparition imminente à travers le jeu troublant des opacités et des transparences.

au Grand Hornu jusqu'au 8 octobre 2023.

