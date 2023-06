Vos entrées pour l'Autoworld à Bruxelles

Le musée national de l'automobile, Autoworld, est situé au cœur de Bruxelles dans un bâtiment du parc du Cinquantenaire. Avec plus de 300 véhicules, Autoworld possède une des plus grandes collections de voitures en Europe et retrace ainsi l'histoire de l'automobile. La plupart des voitures qui sont exposées proviennent de collections privées. dont une partie de la collection Mahy qui retrace l'histoire de l'automobile belge.

2023 est une année spéciale pour l'automobile, L'occasion pour le musée de présenter différentes expositions temporaire comme "Chevrolet Corvette & Legend turns 70" du 3 juin au 27 août ou encore cet été des voitures de la 'Réserve Mahy'.

