Vos entrées pour JOS HOUBEN au Summer Nights Fever à Lessines le 1/07

Fous rires garantis dans la cour de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines avec les Summer Night Fever en ce début juillet.

Au programme notamment, le one-man-show devenu culte d’un virtuose de la scène comique internationale, Jos Houben !

Au fil de cette carrière internationale, l’artiste belge a pu constater que le rire était la marque universelle de l’homme. En réponse aux gens qui lui demandaient quel était son secret pour faire rire, il a écrit un spectacle : "L'Art du rire".

L'humoriste, comédien, clown, mime nous offre ainsi une master class sur le rire avec un sérieux ... d’une drôlerie irrésistible.

