Vos entrées pour découvrir "La Syndicaliste" en avant-première le 7/03 à l'UGC Toison d'Or

En 2012, Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

La Syndicaliste raconte l'histoire vraie de Maureen Kearney. Un film réalisé par Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Benoît Magimel, ...

La Première vous invite à le découvrir en avant-première le mardi 7 mars 19h15 à l'UGC Toison d'Or (Bruxelles).

Intéressé et libre ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.