Vos entrées d'un jour à Balkan Trafik, le 29/04

Du jeudi 27 au samedi 29 avril, le Balkan Trafik! Festival est de retour pour sa 17e édition, avec des concerts, débats, expositions,... Tant à Namur le jeudi qu'à Bruxelles dès le vendredi sur la Grand-Place, ou sur la Place De Broukère (concerts et activités payantes).

La Première vous offre des entrées pour les concerts sur la Place De Brouchère le samedi 29 avril dès 19h (Gratuit dede 13h à 18h).

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter vos entrées via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.