Vos entrées d'1 jour aux Francofollies de Spa !

Inspirées de celles de La Rochelle, les Francofolies de Spa auront lieu du 20 au 23 juillet 2023. plus de 70 artistes seront présents sur les 5 scènes dans le centre de Spa durant 4 jours. Avec une programmation variée comprenant notamment Juliette Armanet, Mika et Rori le jeudi 20 juillet, Soprano et Roméo Elvis le vendredi 21 juillet, Pomme, Pierre De Maere et Bigflo et Oli le samedi 22 juillet, Florent Pagny et Christophe Willem le dimanche 23 juillet et bien d’autres !

La Première vous offre des entrées pour un jour au choix ! Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous en mentionnant votre choix et en répondant à la question.