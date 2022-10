Vos entrées au VOO Rire à Liège

Le Festival International du rire de Liège; le Voorire s’est imposé en plus de 10 ans comme un des grands rendez-vous de la scène comique francophone.

Chaque année, durant la troisième semaine du mois d'octobre, de nombreux humoristes se produisent dans plus de 10 salles liégeoises et devant les milliers de spectateurs qui répondent toujours présents.

La Première vous offre des places pour un spectacle au choix parmi :

Stéphane Guillon, le mardi 18 octobre 20h au Théâtre du Trocadéro 20h au

Alex Vizorek, le dimanche 23 octobre 20h au Théâtre du Trocadéro

La soirée hommage à Raymond Devos avec une multitue d'artistes/humoristes, le lundi 24 octobre 20h à l'Opéra Royal de Wallonie avec une multitue d'artistes/humoristes, le20h à l'

Intéressé.e et libre par l'un de ces spectacles ? Tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous, en mentionnant votre choix et en répondant à la question.

[ Les gagnants recevront leurs e-tickets dans leur boîte mail. Vérifiez vos spams ou 'courriers indésirables']