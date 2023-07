Vos entrées au Ronquières Festival les 4 & 5 août

Un festival abordable dans une chouette ambiance avec de vrais amoureux de la musique, tel était le plan de ce groupe d’amis à l’origine du Ronquières Festival. La 11ème édition aura lieu du vendredi 4 au dimanche 6 août au Plan incliné de Ronquières, entre Braine-Le-Comte et Seneffe.

Avec une programmation comprenant Indochine, Louise Attaque, Franz Ferdinand, Juliette Armanet, Placebo, Benjamin Biolay, Pierre De Maere, Feder, The Haunted Youth, Juicy... Tout le programme sur le site du Ronquières Festival.

La Première vous offre des entrées au choix pour :

le vendredi 4 août

le samedi 5 aoùt

Intéressé et libre ? Tentez votre chance de remporter vos e-tickets via le formulaire ci-dessous en mentionnant votre choix et en répondant à la question.