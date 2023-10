Vos entrées au KIKK in Town à Namur du 26 au 29/10

Le KIKK Festival, festival international des cultures créatives et numériques, sera de retour à Namur du 26 au 29 octobre 2023 prochain. Durant quatre jours, on retrouve un programme tant pour les professionnels venant réseauter dans un cadre festif et créatif, les curieux qui pourront échanger et apprendre, les familles qui se baladeront dans toute la ville (le KIKK in Town) pour profiter d’oeuvres d’art numériques uniques, les jeunes créateurs et créatrices qui viennent chercher de l’inspiration, ou même encore pour les enfants, qui pourront découvrir, s’amuser et expéri-menter! Bref un programme riche qui ne manquera pas de vous époustoufler, encore une fois !

Un événement unique en Belgique, d’envergure internationale, qui vise à rassembler, inspirer et mettre en lumière les projets les plus innovants au travers de conférences, de rencontres, d’expositions et de démonstrations.

