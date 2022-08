Vos entrées au Gaume Jazz Festival du 12 au 14/08

La 38ème édition du Gaume Jazz Festival aura lieu à Rossignol-Tintigny ces 12, 13 et 14 août 2022 ! Trois jours de fête avec une programmation en relief sur les 5 scènes. Chaque jour dès 18h30.

La Première vous offre au choix :

deux PASS pour les 3 jours

deux entrées pour le vendredi 12 août

deux entrées pour le samedi 13 août

deux entrées pour le dimanche 14 août

Intéressé.e ou passionné.e par le Jazz et libre ? Tentez votre chance de remporter vos places via le formulaire ci-dessous, en précisant votre choix et en répondant à la question.

[ Les gagnants recevront leurs tickets par courrier postal, ou e-tickets par email]