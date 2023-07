Vos entrées au festival Esperanzah! du 27 au 30/07

Le festival Esperanzah ! est un festival de musiques du monde qui propose depuis 2002 une programmation variée faite d'artistes connus et moins connus. Cet été, Esperanzah! prendra à nouveau ses quartiers du 27 au 30 juillet 2023 à l'Abbaye de Floreffe.

Parmi les artistes présents pour cette 21ème édition : Bagarre, Rokia Bamba, Naäman, Kokoko!, Tiken Jah Fakoly, Chilly Gonzales, La Femme, Pomme,...

►► Tout le programme ici.

La Première vous offre des entrées pour un jour au choix ou des Pass 4 jours. Intéressé et libre ? Tentez votre chance de les remporter via le formulaire ci-dessous en mentionnat votre choix et en répondant à la question.