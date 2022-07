Vos entrées au festival Esperanzah !

Exister, c’était lutter l’an dernier, mais la crise sanitaire a aussi permis aux organisateur.rices d’analyser les attentes. Pour être singulier dans le dédale des festivals de l’été - une bulle quasi spéculative au bord de l’implosion - Esperanzah! a décidé d’une fois de plus prendre le contrepied en allant vers la décroissance.

Avec quelques changements pour sa 20ème édition et votre confort.

Esperanzah! aura lieu du jeudi 28 au dimanche 31 juillet 2022 ! La Première vous offre soit des entrées d'1 jour, soit des Pass pour les 4 jours !

