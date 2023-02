Vos entrées au festival ANIMA

Le Festival ANIMA revient en présentiel dans le sublime paquebot de Flagey du 17 au 26 février pour une édition avec le meilleur du cinéma d’animation et des rencontres festives avec le public. Mais pour sa 42ème édition, le Festival sera également présent à la Cinematek, au Palace, à Bruxelles, ainsi qu’à travers toute la Flandre et la Wallonie pour des décentralisations inédites dans nos cinémas partenaires.

Avec plus de 1700 films soumis, les programmateurs et programmatrices d’Anima ont relevé le grand défi de sélectionner le meilleur du cinéma d’animation de l’année écoulée.

La Première vous offre des entrées au choix pour :

Le film d'ouverture "Nayola", le vendredi 17 février 20h15

4 entrées pour une séance familiale avec le film "Ernest & Célestine: le voyage en Charabie", le samedi 25 février à 14h

des mini pass de 5 séances au choix selon les disponibilités (hors la Nuit Animée, les masterclass, la soirée Queer et les films VR)

