Vos entrées au concert-spectacle "Après-demains" à Tournai le 25/08

Le festival de musiques et de philosophies les Rencontres Inattendues reviennent à Tournai du vendredi 25 au dimanche 27 août 2023 pour une édition placée sous le thème "Après demain". Le festival propose une série de rencontres, lectures et spectacles abordant l'environnement, la politique, la technologie, l'éthique, l'urbanisme, le genre, l'économie, la société et l'art pour imaginer ensemble les possibles du monde.

La Première vous invite au concert-spectacle "Après-demains" avec la formation Grand Picture Palace (créée par la bassiste Anneleen Boehme) le vendredi 25 août à 21h à la Cathédrale de Tournai.

