Vos entrées à l'Atomium et à l'ADAM Museum

L'Atomium est une attraction touristique internationale dont l'architecture unique en son genre, est devenue le monument le plus populaire de Bruxelles, créé pour l'Exposition universelle de 1958. A deux pas de là, l'ADAM – Brussels Design Museum (ADAM Museum) avec ses expositions temporaires et son exposition permanente, le Plasticarium, réunit plusieurs centaines d'objets en plastique, des années '50 à aujourd’hui : objets usuels, pièces de design et œuvres d’art vous replonge dans les Golden Sixties ! Mais l'ADAM, ce sont aussi des expositions temporaires sur le design au XXème siècle et de nos jours.

