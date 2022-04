Vos enfants et petits-enfants vous connaissent-ils vraiment ?

Généralement, à part quelques anecdotes que vous avez partagées, ils ne savent pas grand-chose. Tout un pan de votre vie est inconnu de vos descendants. Des joies, des peines. Des moments importants pour vous, parfois des tabous qui n’ont jamais été abordés. Et tout ça, ça donne une histoire, c’est la vôtre. Une histoire unique qui ne se retrouve dans aucun bouquin… et qui, si vous n’en faites rien, disparaîtra avec vous.

Comment préserver votre histoire ?

C’est possible grâce à ce qu’on appelle le "récit de vie" vous laissez un témoignage, écrit, audio ou vidéo, à vos enfants ou à vos petits-enfants, dans lequel vous racontez votre vie. "Souvent, on se dit que les biographies, c’est bon pour Churchill ou Madonna, pas pour moi qui suit un cheminot ou une comptable à la retraite" explique Nicolas Evrard. On se dit que sa vie n’a rien d’extraordinaire, qu’elle est tout à fait banale. C’est une erreur évidemment.

Votre vie est une aventure unique, il n’y en a pas deux comme la vôtre. Et au niveau familial, cette aventure elle est passionnante et, souvent, elle n’a pas de prix. Votre histoire est un patrimoine familial que vous transmettez. Elle permet d’expliquer aux enfants d’où ils viennent, d’où vient leur famille. Et on sait que c’est super important d’avoir des racines auxquelles se raccrocher pour être bien dans sa peau.