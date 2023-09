"Vos égos et l’argent tuent le football populaire" : les fans du RWDM placent des banderoles devant les anciens locaux de l’Union belge

Malgré les protestations de l’Union et du RWDM, le derby bruxellois aura bien lieu jeudi sur le coup de 18h30. Pour montrer une nouvelle fois leur mécontentement, des banderoles ont été placées sur les anciens bâtiments de la Pro League.

Reporté à cause des rencontres européennes, le derby tant attendu entre le RWDM et l’Union ne ressemblera pas vraiment à la grande fête populaire espérée à cause de son horaire : jeudi à 18h30. Malgré les nombreuses demandes des clubs, des supporters et l’accord du diffuseur Eleven DAZN, la Pro League a refusé de changer l’horaire de la rencontre.

Nouvelle démonstration de l’agacement des supporters, ceux du RWDM ont placé, dans la nuit de lundi à mardi, des bâches sur les anciens bâtiments de la Pro League à l’encontre de Nils Van Branteghem, le manager du calendrier. "Le football après le travail. Pas pendant", "Un derby à 18h30 le jeudi ? ! Ça n’a Nils queue Nils tête", "Nils, peux-tu aller chercher nos enfants ? Il y a foot" et "Vos égos et l’argent tuent le football populaire." étaient placardées sur les murs.