Vos dons à Viva for Life permettent le financement de 178 projets de lutte contre la pauvreté infantile

L’édition 2022 à Bertrix a marqué la 10e édition de Viva for Life. Pour la première fois, le cube s’est installé au cœur de l’Ardenne, où la mobilisation a été au rendez-vous, permettant de réunir plus de huit millions d’euros au profit de la lutte contre la pauvreté infantile. Une solidarité qui permet, cette année, de financer 178 projets en Wallonie et à Bruxelles.

Après le marathon médiatique de 144h, un soutien s’organise toute l’année aux actions de terrain.

"Ces enfants sont l’avenir, s’ils ne peuvent pas évoluer dans un cadre structurant et épanouissant, je ne sais pas ce qu’ils vont devenir plus tard" confie Kathleen, directrice de l’Arbre à Bulles, un projet soutenu par Viva for Life.