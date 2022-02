Vos chansons préférées de Claude François ce dimanche soir sur Vivacité

Pour commémorer les 40 ans du décès de Clo clo, vous prenez les commandes de la programmation de Viva Musique. Ce dimanche soir entre 20h et 23h, Olivier Gillain attend vos demandes .

C'était le 11 mars 1978. Claude François mourait subitement à seulement 39 ans. L'histoire a traversé les époques : en voulant changer une ampoule alors qu'il était dans son bain, "Cloclo" s'électrocute et la chute lui est fatale. 40 ans plus tard, ses plus célèbres chansons résonnent encore dans toutes les têtes et sont sans cesse réactualiser au gout du jour. Pour commémorer sa disparition, les inconditionnels se souviennent.

Commentez la publication Facebook avec le titre de votre choix et restez à l'écoute de Vivacité!