Vos brocantes en Wallonie et à Bruxelles ces samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin

En province de Hainaut

Samedi 4 juin

- Grande brocante à Gozée dans l'entité de Thuin de 8 h à 18 h.

- Brocante annuelle rue Cressonniere et Place de la Queue, c'est à Fontaine-L'Eveque.

Dimanche 5 juin

- Les chineurs sont attendus à la Rue de l'Europe à Marcq.

- Ce sera aussi brocante à Vieux Leuze, Chemin du Sart, à Leuze-en-Hainaut.

- A Boussoit, c'est une première brocante qui est organisée ce dimanche 5 juin dès 6 h.

- Dimanche toujours, rendez-vous sur la Place de Neufmaison dans l'entité de Saint-Ghislain.

- Brocante à l' École de la Belle-Vue, c'est à Marcinelle.

Lundi 6 juin

- Brocante Grand Place à Montreuil-sur-Haine à partir de 6 h.

- Le village de Wiers est en fête ce prochain week-end et à cette occasion une brocante y est organisée ce lundi au Stade de Gourgues.

- Lundi toujours brocante Place Roosevelt à Rumes ainsi qu'à la Rue de la Déportation à Beaumont.

Notons encore cette brocante organisée ces samedi 4 et dimanche 5 juin à Chercq et celle organisé, et rassemblant 200 exposants à Esplanade du Fair-Play, c'est à Quaregnon ces samedi et dimanche.