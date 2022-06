Vos brocantes ces 18 et 19 juin à Bruxelles et en Wallonie

En province de Luxembourg

- "Brocante en musique"' au complexe sportif et culturel d’Etalle ce dimanche dès 6 h.

- Dans l’entité de Libin, c’est au village de Villance que les amateurs de brocante pourront se rendre dimanche.

- Plus au sud, brocante Place du Marché à Athus et brocante et artisanat dans les rues du village gaumais de Meix-devant-Virton. C’est ce 19 juin.