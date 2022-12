“Vortex” : la série de science fiction avec Tomer Sisley débarque ce soir sur Tipik !

Vortex est composée de 6 épisodes de 52 minutes et est co-écrite par deux femmes : les talentueuses Camille Couasse (Lupin, Les bracelets rouges, Nina) et Sarah Farkas (Hors Saison, Nina, Munch).

Lors du Festival de La Rochelle 2022, elles s’exprimaient à propos de Vortex au micro de la RTBF : "C’est bien que les séries de science-fiction, d’anticipation francophones se développent. C’est un genre assez magique au niveau de l’écriture. (…) Cela fait 10 ans qu’on travaille ensemble, mais Vortex est la première série qu’on a écrite ensemble. (…) On voulait une série authentique, qui fasse "vrai" et surtout qui soit drôle et touchante à la fois. Pour nous, l’humour était très important et Slimane (cfr. Berhoun) a réussi à mettre tout ça en avant. On voulait vraiment travailler avec lui”.

On retrouve donc le réalisateur bien connu du public Slimane-Baptiste Berhoun (réalisateur de L’école de la vie, Mental et acteur dans Le Visiteur du futur). L’histoire de Vortex a été imaginée par l’écrivain Franck Thilliez (mais si rappelez-vous : l’as des romans policiers et des thrillers qui a inspiré une autre série évènement Syndrome E).