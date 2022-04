Vortex : fin de partie

Après Amour de Michael Hanneke, The Father de Florian Zeller ou encore Falling, la première réalisation de l’acteur de Vigo Mortensen, c’est au tour de Gaspar Noé de s’attaquer à ces sujets si peu engageants et si peu aimables que sont la vieillesse et la mort à venir.

Passée la première scène qui voit ce couple au long cours deviser agréablement autour d’un verre sur la petite terrasse joliment fleurie de leur appartement, l’intermède musical (François Hardy chantant Mon amie la rose) - pour dire l’évanescence des choses en général et de la vie en particulier - annonce une suite bien moins légère et insouciante.

Alors que l’écran se divise désormais en deux (split-screen), on va suivre en parallèle chacun de ces deux octogénaires dans leur quotidien, presque à la manière d’un documentaire. Lui occupé à la rédaction de son livre traitant du cinéma et du rêve, et elle perdue dans sa tête et dans son environnement. À les observer ainsi, on prend la mesure de leur fatigue, de leur vulnérabilité, de leur solitude…

Et si Gaspar Noé ne nous épargne rien, si sa lucidité a quelque chose de cruel et a de quoi nous faire trembler, il n’oublie pas de raconter au détour d’un geste, d’une attention, d’une inquiétude la tendresse et l’amour que cet homme et cette femme se portent.

Vortex se révèle d’une étonnante puissance. Une puissance qui ne serait rien sans l’interprétation exceptionnelle de ses trois interprètes : le cinéaste italien Dario Argento, maître du Giallo (genre cinématographique à la frontière du cinéma policier, du cinéma d’horreur et du cinéma érotique), Françoise Lebrun, l’inoubliable Veronika dans La maman et la putain de Jean Eustache, et Alex Lutz, que l’on n’attendait pas forcément dans le rôle de ce fils impuissant, en proie à sa propre déchéance.

Grave, saisissant, émouvant… Vortex est à voir absolument !