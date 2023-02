Vormer se casse la clavicule, coup dur pour Zulte-Waregem dans la course au maintien

Mbaye Leye ne pourra pas compter sur Ruud Vormer et sa grinta dans la lutte pour le maintien. Le milieu de terrain néerlandais s’est fracturé la clavicule ce dimanche contre Ostende et sera absent six semaines. Un coup dur dans une soirée où tout à tourner de travers pour le Essevee.



Zulte-Waregem a d’abord vu Courtrai, un concurrent direct, s’imposer sur la pelouse du Standard. Il a ensuite été rejoint dans le dernier quart d’heure par Ostende, un autre "candidat" à la descente.



Bref quand la confirmation de la blessure de Vormer, sorti à la 17e minute, est tombée, c’était un peu la soupe à la grimace au stade Arc-en-ciel.



Le Néerlandais a débuté cinq des six matches depuis son arrivée en janvier. Il avait délivré deux assists. Sans compter sur son apport dans le jeu et sa mentalité de battant.